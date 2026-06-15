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China: Kami Berharap Semua Pihak Berkomitmen pada Opsi Perdamaian

15 Juni 2026 - 11:55
News ID: 1827394
Source: ABNA
China: Kami Berharap Semua Pihak Berkomitmen pada Opsi Perdamaian

Kementerian Luar Negeri China, seperti banyak negara lain di dunia, menyambut baik pengumuman kesepakatan antara AS dan Iran.

Menurut laporan koresponden Abna mengutip Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri China menyatakan: „Kami menyambut baik tercapainya nota kesepahaman antara Iran dan AS dengan tujuan mengakhiri perang.“

Kementerian tersebut menegaskan: „Kami berharap semua pihak berkomitmen pada opsi perdamaian melalui dialog dan perundingan.“

Kementerian Luar Negeri China menambahkan: „Kami berharap nota kesepahaman antara Washington dan Tehran ditandatangani sebagaimana direncanakan. Pembukaan kembali Selat Hormuz bermanfaat bagi negara-negara kawasan dan masyarakat internasional.“

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