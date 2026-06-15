China: Kami Berharap Semua Pihak Berkomitmen pada Opsi Perdamaian

Menurut laporan koresponden Abna mengutip Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri China menyatakan: „Kami menyambut baik tercapainya nota kesepahaman antara Iran dan AS dengan tujuan mengakhiri perang.“

Kementerian tersebut menegaskan: „Kami berharap semua pihak berkomitmen pada opsi perdamaian melalui dialog dan perundingan.“

Kementerian Luar Negeri China menambahkan: „Kami berharap nota kesepahaman antara Washington dan Tehran ditandatangani sebagaimana direncanakan. Pembukaan kembali Selat Hormuz bermanfaat bagi negara-negara kawasan dan masyarakat internasional.“