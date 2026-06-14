Galeri Foto: Kepatuhan kepada Pemimpin; Narasi Baru yang Muncul dalam Aksi Massa

Dalam aksi-aksi yang berlangsung di sejumlah kota, para peserta membawa plakat berisi pesan bahwa mereka tidak akan menerima kesepakatan apa pun yang mengabaikan syarat-syarat dan garis merah yang telah ditetapkan oleh Pemimpin Revolusi.

Menurut laporan media, pesan yang paling banyak terlihat dalam demonstrasi tersebut adalah penegasan bahwa setiap kesepakatan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh kepemimpinan negara dianggap tidak dapat diterima oleh sebagian peserta aksi.

Demonstrasi ini berlangsung di tengah meningkatnya pembahasan mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Para peserta aksi menekankan bahwa kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan prinsip-prinsip yang selama ini ditegaskan oleh kepemimpinan Iran harus tetap menjadi dasar dalam setiap proses perundingan.