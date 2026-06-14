Kesepakatan Iran dan AS, Poros Konsultasi Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Pakistan

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Saudi "WAS", Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, dalam panggilan telepon dengan Muhammad Ishaq Dar, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, membahas perkembangan regional terbaru dan upaya yang sedang berlangsung di bidang ini.

Referensi "WAS" mengacu pada upaya mediasi Pakistan untuk mencapai nota kesepahaman antara Iran dan Amerika, yang telah berlangsung selama beberapa minggu.

Ishaq Dar beberapa jam yang lalu juga berbicara melalui telepon dengan mitranya dari Mesir, Badr Abdelaty, tentang kemungkinan kesepakatan antara Iran dan Amerika.

Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, beberapa jam yang lalu menyampaikan pernyataan sikap tentang Iran.

Perdana Menteri Pakistan, mengungkapkan prediksinya, berkata: "Kita belum pernah sedekat ini dengan kesepakatan damai, dan kemungkinan akan diselesaikan dalam 24 jam. Kami sedang mempersiapkan upacara penandatanganan elektronik kesepakatan damai antara Amerika dan Iran segera setelah diselesaikan. Amerika dan Iran telah mencapai kesepakatan tentang kerangka kerja untuk kesepakatan damai yang akan mengakhiri konflik berbulan-bulan di Timur Tengah. Iran dan Amerika telah mencapai teks final kesepakatan damai."

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar hari Sabtu ini berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Swiss.

Ia menyambut kemajuan yang patut dipuji menuju pemahaman antara Iran dan Amerika dan menyatakan harapan bahwa upaya Amerika dan Iran akan membantu mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.