Kritik ElBaradei terhadap Upaya Trump Membuat Pencapaian

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip "Russia Al-Youm", Mohamed ElBaradei, mantan direktur jenderal IAEA, menekankan bahwa realitasnya adalah kembalinya ke kondisi sebelumnya setelah pembunuhan dan kehancuran yang mengerikan serta kerusakan parah pada ekonomi global.

Ia mengkritik upaya putus asa Donald Trump, presiden AS, untuk menunjukkan bahwa kesepakatannya dengan Iran lebih baik daripada kesepakatan Obama dengan negara tersebut.

Perlu dicatat bahwa Trump telah puluhan kali menyatakan bahwa penandatanganan kesepakatan dengan Iran sudah dekat, untuk mengurangi tekanan perang informasi, psikologis, dan ekonomi yang dihasut terhadap negara kita, dan untuk meredakan ketegangan seputar penutupan Selat Hormuz.