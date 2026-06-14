Surat Kabar Zionis: Perang Melawan Iran Berakhir dengan Kekalahan Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar berbahasa Ibrani "Israel Hayom" mengakui bahwa perang melawan Iran berakhir dengan kekalahan strategis yang berat bagi rezim Zionis. Sistem penguasa negara ini masih tetap berdiri, dan negara ini memiliki uranium yang diperkaya.

Dalam lanjutan laporan ini disebutkan: Rezim Zionis tidak mampu mencapai tujuan strategisnya dalam perang dengan Iran dan keluar dari perang ini lebih lemah dari sebelumnya. Hal ini berbeda dengan Iran yang meskipun mengalami pukulan berat, keluar dari perang lebih kuat dari sebelumnya.

Berdasarkan laporan ini, parlemen rezim Zionis sibuk dengan permainan politik dan sama sekali jauh dari proses kesepakatan dengan Iran. Di front utara, serangan juga masih terus berlanjut. Setiap hari semakin jelas bahwa pernyataan pejabat Zionis tentang kebebasan bertindak terhadap Hizbullah adalah kosong.