Gharibabadi: Iran, Pemenang Perang Satu Tahun Melawan Para Agresor

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kazem Gharibabadi dalam pesannya menyambut peringatan pertama perang 12 hari dan mengenang para syuhada perang ini, menulis: Setahun yang lalu, pada subuh ketika musuh Amerika-Sionis mengira dengan beberapa pukulan dapat menghancurkan tekad suatu bangsa, nama-nama menjadi abadi selamanya dalam sejarah Iran.

Ia menambahkan: Rezim Zionis, yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan pembunuhan terhadap komandan dan ilmuwan dari negara merdeka, tidak mencari kekuatan di medan perang, melainkan dalam keputusasaan, agresi, dan kejahatan.

Wakil Menteri Luar Negeri bidang Hukum dan Internasional melanjutkan: Setahun telah berlalu, Iran tidak kalah, tidak mundur, dan tekadnya tidak melemah, tetapi meraih kemenangan gemilang melawan musuh-musuhnya. Buah dari darah para syuhada, pengorbanan para komandan dan ilmuwan, serta kebijaksanaan bijak dari pemimpin syahid dan pembawa panji kehormatan Iran, adalah Iran yang lebih kokoh, lebih sadar, dan lebih teguh dari sebelumnya.