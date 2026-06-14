New York Times: Hantu Epstein Memburu Trump; Krisis Politik bagi Pemerintah AS

Menurut laporan kantor berita ABNA, Maureen Dowd, penulis Amerika, dalam kolomnya di surat kabar New York Times menulis bahwa kasus Jeffrey Epstein, miliarder yang dihukum karena kejahatan seksual, terus membebani Donald Trump, presiden AS, dan pemerintahannya, dan semua upaya Gedung Putih untuk mengalihkan perhatian darinya sejauh ini tidak berhasil.

Penulis, dengan pengantar ironis tentang meluasnya kepercayaan pada sihir dan ilmu gaib dalam budaya rakyat Amerika, menulis bahwa Trump mungkin memerlukan "mantra" untuk membebaskannya dari hantu Epstein.

Menurut New York Times, sebagian besar opini publik Amerika percaya bahwa fakta lengkap tentang Epstein belum terungkap, dan ada banyak ketidakjelasan seputar hubungan dan jaringan kenalannya yang luas.

Penulis, merujuk pada kurangnya transparansi dan ketidakjelasan yang terus berlanjut dalam kasus ini, menulis bahwa hubungan sebelumnya antara Epstein dan presiden membuat sulit bagi Trump untuk melepaskan diri dari kasus ini atau meyakinkan publik tentang ketidakpentingannya.