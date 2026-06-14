Pakistan: Upacara Penandatanganan Kesepakatan Amerika-Iran akan Digelar di Islamabad

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan hari Sabtu ini mengumumkan: "Besok Islamabad akan mengadakan upacara teknologi video untuk penandatanganan elektronik kesepakatan damai antara Amerika dan Iran."

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri negara kami (Iran) sebelumnya, ketika ditanya tentang kemungkinan perjalanan delegasi perundingan Iran ke Jenewa atau Islamabad dalam 2 hari ke depan untuk memfinalisasi dugaan nota kesepahaman Islamabad, mengatakan: "Mengenai waktu pasti penandatanganan, kita harus menunggu; meskipun kami tidak memiliki rencana untuk bepergian ke Jenewa atau tempat lain dalam satu atau dua hari ke depan."