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Pakistan: Upacara Penandatanganan Kesepakatan Amerika-Iran akan Digelar di Islamabad

14 Juni 2026 - 11:17
News ID: 1826966
Source: ABNA
Pakistan: Upacara Penandatanganan Kesepakatan Amerika-Iran akan Digelar di Islamabad

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan: Besok Islamabad akan menjadi tuan rumah upacara penandatanganan elektronik nota kesepahaman antara Iran dan Amerika.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan hari Sabtu ini mengumumkan: "Besok Islamabad akan mengadakan upacara teknologi video untuk penandatanganan elektronik kesepakatan damai antara Amerika dan Iran."

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri negara kami (Iran) sebelumnya, ketika ditanya tentang kemungkinan perjalanan delegasi perundingan Iran ke Jenewa atau Islamabad dalam 2 hari ke depan untuk memfinalisasi dugaan nota kesepahaman Islamabad, mengatakan: "Mengenai waktu pasti penandatanganan, kita harus menunggu; meskipun kami tidak memiliki rencana untuk bepergian ke Jenewa atau tempat lain dalam satu atau dua hari ke depan."

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