Klaim Trump tentang Pembicaraan Langsung dengan Pejabat Iran "Kebohongan Semata-mata"

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sebuah sumber informasi dengan tegas membantah klaim presiden AS tentang pembicaraan langsung dengan para pejabat Iran.

“Klaim Trump bahwa para pejabat Iran berbicara langsung dengannya dan menuntut penghentian pemboman adalah kebohongan belaka,” kata seorang sumber kepada kantor berita Tasnim, Kamis.

“Tidak ada kontak yang dilakukan dengan Trump dan Iran akan merespons agresi AS secara militer,” sumber itu menggarisbawahi. Klaim Trump muncul setelah militer AS melakukan agresi teroris terhadap sejumlah wilayah di provinsi Hormozgan, Iran selatan.