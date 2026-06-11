Pengumuman Penutupan Total Selat Hormuz oleh Markas Besar Khatamul Anbiyah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Markas Besar Pusat Khatamul Anbiyah mengeluarkan pernyataan: Sebagai kelanjutan dari kejahatan Amerika yang kriminal dan mengingat dimulainya serangan tentara agresor negara itu di beberapa wilayah selatan di provinsi Hormozgan, mulai saat ini, karena ketidakamanan di wilayah tersebut, Selat Hormuz dinyatakan ditutup untuk dilewati oleh semua jenis kapal, termasuk kapal tanker minyak dan kapal komersial, dan semua lalu lintas akan terpengaruh.

Pernyataan tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa klaim AS bahwa kapal tersebut telah melewati selat tersebut disangkal.

Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam juga mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa Selat Hormuz akan ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut menyusul pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata oleh musuh Amerika.

Pernyataan tersebut menambahkan: Kami memperingatkan bahwa tidak ada kapal yang boleh meninggalkan tempat berlabuhnya di Teluk Persia dan Laut Oman. Mendekati Selat Hormuz dianggap sebagai kerja sama dengan musuh.

Pernyataan Angkatan Laut IRGC menyebutkan bahwa dua kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz terkena serangan. Serangan baru AS terhadap Iran dimulai beberapa jam yang lalu, dengan serangan di beberapa wilayah di garis pantai selatan negara itu.