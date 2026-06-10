Markas Khatam: Angkatan Darat dan IRGC menyerang pangkalan-pangkalan AS

Menurut laporan kantor berita Abna, Markas Pusat Khatam al-Anbiya menyatakan: “Sebagai respons terhadap agresi angkatan darat AS di beberapa wilayah selatan negara dengan dalih palsu jatuhnya helikopter mereka sendiri, sejumlah pangkalan AS di kawasan tersebut menjadi sasaran serangan kuat dari angkatan darat heroik Republik Islam Iran dan Pengawal Revolusi Islam (IRGC).

Angkatan darat AS harus tahu bahwa jika agresi terhadap Republik Islam Iran diulangi, serangan yang dahsyat dan lebih luas akan dilancarkan terhadap kumpulan sasaran yang telah ditentukan di kawasan tersebut.”