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Markas Khatam: Angkatan Darat dan IRGC menyerang pangkalan-pangkalan AS

10 Juni 2026 - 11:43
News ID: 1825288
Source: ABNA
Markas Khatam: Angkatan Darat dan IRGC menyerang pangkalan-pangkalan AS

Markas Pusat Khatam al-Anbiya mengumumkan: Serangan angkatan darat dan IRGC (Pengawal Revolusi Islam) terhadap pangkalan-pangkalan AS dilakukan sebagai respons terhadap agresi angkatan darat teroris AS di beberapa wilayah selatan negara akibat jatuhnya helikopter Apache.

Menurut laporan kantor berita Abna, Markas Pusat Khatam al-Anbiya menyatakan: “Sebagai respons terhadap agresi angkatan darat AS di beberapa wilayah selatan negara dengan dalih palsu jatuhnya helikopter mereka sendiri, sejumlah pangkalan AS di kawasan tersebut menjadi sasaran serangan kuat dari angkatan darat heroik Republik Islam Iran dan Pengawal Revolusi Islam (IRGC).

Angkatan darat AS harus tahu bahwa jika agresi terhadap Republik Islam Iran diulangi, serangan yang dahsyat dan lebih luas akan dilancarkan terhadap kumpulan sasaran yang telah ditentukan di kawasan tersebut.”

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