Peringatan Araghchi: Jika Anda ingin aman, lebih baik tinggalkan kawasan ini

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, dalam menanggapi agresi udara Amerika pagi ini di selatan Iran, menulis di halaman pribadinya: "Meskipun kalah di medan perang, Amerika Serikat sekali lagi memutuskan untuk menguji tekad kami."

Dia menambahkan: "Angkatan bersenjata kami yang kuat tidak akan membiarkan serangan atau ancaman apa pun tanpa tanggapan. Jika Anda ingin aman, lebih baik tinggalkan kawasan kami."

Araghchi menegaskan: "Sejarah Teluk Persia memiliki banyak cerita tentang nasib buruk orang asing yang menyerbu. Hormuz tidak berada di perairan internasional, melainkan merupakan perairan bersama antara Iran dan Oman, dan berjarak ribuan mil dari pantai Amerika Serikat. Batas-batas laut sepenuhnya jelas dan tidak ambigu."