Pertunjukan lain dari kemunafikan di Dewan Keamanan / Resolusi 2231 telah berakhir

Menurut laporan kantor berita Abna, Perwakilan Republik Islam Iran di PBB bersamaan dengan diadakannya pertemuan Dewan Keamanan mengatakan: "Sekali lagi pertunjukan lain dari kemunafikan dan standar ganda dalam pertemuan dan pembahasan Dewan Keamanan PBB."

Perwakilan Iran di PBB menegaskan: "Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB berakhir pada 18 Oktober 2025, dan mengakhiri semua ketentuan serta fungsi yang terkait. Tidak ada dasar hukum untuk apa yang disebut komite 1737, tidak ada satu pun resolusi sanksi Dewan Keamanan terhadap Iran yang tersisa, dan tidak ada pembenaran untuk mengadakan pertemuan di bawah agenda 'non-proliferasi'."

Perwakilan Republik Islam Iran di markas PBB di New York menekankan: "Ini adalah penyalahgunaan wewenang Dewan Keamanan yang terang-terangan dan upaya yang disengaja untuk menyesatkan komunitas internasional."

Perwakilan Iran di PBB menambahkan: "Selama lebih dari lima dekade, Iran tetap menjadi negara anggota NPT yang bertanggung jawab dan tidak pernah mencari senjata nuklir. Ancaman nyata bagi rezim non-proliferasi adalah kekebalan dari hukuman bagi mereka yang menyerang fasilitas nuklir damai di bawah pengawasan, sementara mereka mengklaim kepatuhan terhadap hukum internasional dan non-proliferasi."

Perwakilan Iran di PBB melanjutkan: "Situasi saat ini adalah konsekuensi langsung dari keluarnya AS dari JCPOA, ketidakpatuhan berkelanjutan dari tiga negara Eropa terhadap komitmen mereka, serta serangan militer ilegal AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir damai yang berada di bawah perlindungan Iran."