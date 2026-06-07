Pengungkapan Skandal Seksual di Polisi Rezim Israel

Menurut kantor berita ABNA, surat kabar Yedioth Ahronoth mengungkapkan bahwa otoritas peradilan rezim Zionis telah memulai penyelidikan tentang skandal seksual yang melibatkan pasukan polisi rezim ini.

Berdasarkan laporan ini, seorang polisi rezim Zionis pada hari Minggu lalu mengunci rekannya sesama polisi di dalam apartemennya sendiri dan memperkosanya.

Ini bukanlah kasus skandal seksual pertama di tanah pendudukan, karena sebelumnya otoritas Nevada di Amerika Serikat telah menangkap Tom Artyom, kepala departemen intelijen dan kecerdasan buatan kabinet rezim Zionis, yang dianggap dekat dengan Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim ini, atas tuduhan menipu seorang anak Amerika melalui internet dan memperkosanya di negara bagian Las Vegas.

Selain itu, penyelidikan ekstensif yang dipublikasikan oleh saluran 12 televisi Israel menunjukkan bahwa Haim Yosef David, seorang rabi terkenal dari rezim ini, telah menyerang beberapa perempuan Israel.

Para korban rabi terkenal ini menekankan bahwa mereka datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan dalam rangka memperbaiki kehidupan mereka, tetapi malah diserang.