BRICS Memiliki Peran Menentukan dalam Keamanan Energi Global

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kazem Jalali, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Federasi Rusia, dalam pidatonya dengan topik "Kerjasama Energi dan Keamanan Energi dalam Kerangka BRICS" menguraikan pandangan Republik Islam Iran mengenai posisi BRICS dalam sistem energi global.

Jalali dalam pertemuan ini menyatakan: ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, fluktuasi pasar global, dan peningkatan permintaan di negara-negara ekonomi berkembang menunjukkan bahwa keamanan energi lebih dari sebelumnya telah menjadi salah satu pilar utama stabilitas dan pembangunan global.

Ia menambahkan: keamanan energi tidak hanya berarti akses ke sumber daya energi, tetapi merupakan konsep komprehensif yang mencakup keamanan pasokan, keamanan permintaan, keamanan investasi, keamanan teknologi, keamanan infrastruktur, dan keamanan finansial.

Jalali menyebut kapasitas luas negara-negara anggota BRICS memerlukan tanggung jawab bersama dan mengatakan: negara-negara ini memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam membentuk sistem yang lebih adil, lebih stabil, dan lebih inklusif bagi keamanan energi global.

Dengan menekankan bahwa energi harus menjadi faktor pembangunan, kesejahteraan, dan produksi, bukan alat untuk menekan politik, ia mendorong pengembangan koridor internasional Utara-Selatan, perluasan infrastruktur transportasi dan logistik, pengembangan kerjasama kepelabuhanan, dan penguatan koneksi jaringan energi antar negara anggota BRICS.

Duta Besar Iran untuk Rusia mencatat: langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan keamanan dan keberlanjutan perdagangan energi di tingkat regional dan global.

Jalali juga menegaskan: Republik Islam Iran tidak hanya tidak pernah menyerang negara mana pun, tetapi selalu menginginkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di dunia, dan sebagai anggota BRICS serta salah satu produsen energi penting, akan memainkan peran konstruktif dan efektifnya dalam mewujudkan keadilan dan keamanan energi global.