Tajaman Pedas Baghaei kepada Presiden Lebanon: «Menjual Teman dan Membeli Musuh»

Menurut kantor berita ABNA, Ismail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, pada hari Sabtu, 6 Juni, membenarkan reaksi menteri luar negeri terhadap pernyataan presiden Lebanon, dan menulis dalam bahasa Arab di salah satu media sosial: «Dia menjual orang yang berdiri di sampingnya, dan membeli orang yang berdiri di hadapannya. Dia meninggalkan orang yang telah mendukungnya, dan mendukung orang yang telah menyudutkannya!»