Tajaman Pedas Baghaei kepada Presiden Lebanon: «Menjual Teman dan Membeli Musuh»

Menurut kantor berita ABNA, Ismail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, pada hari Sabtu, 6 Juni, membenarkan reaksi menteri luar negeri terhadap pernyataan presiden Lebanon, dan menulis dalam bahasa Arab di salah satu media sosial: «Dia menjual orang yang berdiri di sampingnya, dan membeli orang yang berdiri di hadapannya. Dia meninggalkan orang yang telah mendukungnya, dan mendukung orang yang telah menyudutkannya!»
7 Juni 2026 - 11:28
News ID: 1823729
Source: ABNA
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menanggapi klaim presiden Lebanon terhadap Iran dengan menulis secara kiasan di media sosial: «Dia yang berdiri di sampingnya, dia menjualnya, dan dia yang berdiri di hadapannya, dia membelinya.»
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