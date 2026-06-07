Perebutan Kekuasaan di Mossad Memanas; Kepala Baru Memecat Wakilnya

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip situs web surat kabar Mesir Al-Sharq Al-Awsat, intelijen luar negeri Israel (Mossad) menyaksikan perubahan penting dalam struktur manajemennya; di mana «Roman Gofman» kepala baru organisasi ini, memecat wakilnya dan orang kedua di Mossad yang dikenal dengan inisial «A.» dari jabatannya.

Berdasarkan laporan ini, orang ini disebut sebagai salah satu kandidat utama pengganti «David Barnea» kepala Mossad sebelumnya.

Sumber-sumber yang mengetahui hal ini mengatakan kepada media Zionis bahwa wakil yang dipecat tersebut adalah orang dekat Barnea dan merupakan penentang keras penunjukan Gofman [kepala baru Mossad].

Gofman sebelumnya adalah penasihat militer Netanyahu.

Menurut sumber-sumber ini, Barnea berusaha menunjuk wakilnya sebagai penerusnya di pimpinan Mossad, tetapi pada akhirnya Netanyahu memilih Gofman untuk posisi ini.

Berdasarkan laporan ini, pejabat yang dipecat tersebut memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun di bidang operasi rahasia dan selama masa pengabdiannya memimpin tiga departemen operasional Mossad.

Ia juga lima kali berhasil menerima «Penghargaan Keamanan Israel».

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa di antara kasus-kasus paling menonjol yang dikelola oleh pejabat intelijen ini adalah upaya Mossad untuk menggulingkan pemerintahan di Iran yang hingga saat ini belum terwujud.

Di sisi lain, beberapa kalangan internal Mossad mengkritik tergesa-gesanya keputusan Gofman memecat wakilnya.

Sumber-sumber ini percaya bahwa kepala baru karena latar belakangnya yang sebagian besar militer, memiliki pengalaman lebih sedikit dalam struktur intelijen Mossad, dan mempertahankan wakil sebelumnya dalam masa transisi dapat membantu transfer pengalaman dan pengelolaan kasus-kasus sensitif yang lebih lancar.

Kantor Perdana Menteri rezim Zionis juga dengan mengkonfirmasi tindakan Gofman ini, mengumumkan bahwa wakil baru akan dipilih dari kalangan internal Mossad.