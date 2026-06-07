Operasi Anti-Zionis di Selatan Tepi Barat

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al Jazeera, militer rezim Zionis menyatakan: telah menerima laporan tentang terjadinya operasi penaburan di selatan Tepi Barat, dan pasukan keamanan sedang menyelidiki detail dan dimensi insiden ini.

Sumber-sumber Zionis melaporkan bahwa seorang pemukim terluka dalam operasi penaburan dengan mobil di selatan Betlehem.

Berdasarkan laporan ini, operasi pencarian besar-besaran sedang dilakukan untuk menemukan pelaku penaburan ini, yang melarikan diri dari lokasi kejadian setelah melakukan operasi tersebut.

Militer rezim Israel sejauh ini belum merilis informasi lebih lanjut tentang kemungkinan korban jiwa, identitas pelaku, atau lokasi pasti terjadinya insiden ini.