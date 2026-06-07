Niat Negara-negara Eropa untuk Memberikan Sanksi kepada Pemukim Zionis

Menurut kantor berita ABNA, sumber-sumber politik dalam percakapan dengan kantor berita Reuters menekankan bahwa Prancis bersama dengan beberapa negara Eropa berusaha menekan rezim Zionis melalui sanksi yang terkoordinasi.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa sanksi tersebut akan dijatuhkan terhadap pemukim Zionis yang melakukan tindakan brutal anti-Palestina di Tepi Barat. Sanksi ini akan mencakup pembekuan aset dan larangan bepergian.

Daftar Zionis yang akan dikenai sanksi ini masih belum final, dan kemungkinan akan ada pernyataan resmi dalam beberapa hari ke depan.

Tindakan ini terjadi pada saat negara-negara tersebut dianggap sebagai salah satu pendukung utama kejahatan rezim Zionis terhadap warga Palestina.