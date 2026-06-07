Skandal Baru Washington; Klaim Trump tentang Hubungan dengan Hizbullah Adalah Bohong

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip situs berita «Al-Ahd», «Ali al-Muqadad», anggota fraksi «Kesetiaan kepada Perlawanan» di parlemen Lebanon, dengan tegas menolak klaim Presiden AS Donald Trump tentang adanya jalur komunikasi langsung dengan Hizbullah, membuka kedok kebohongan baru Gedung Putih.

Dia dengan jelas menegaskan: "Tidak ada hubungan langsung dengan Amerika – baik dengan Trump sendiri maupun dengan orang lain. Pertukaran pesan hanya dilakukan secara tidak langsung melalui perantara dan negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, dan Mesir, yang bertanggung jawab mengelola kontak ini – baik dengan pemerintah Beirut maupun melalui Nabih Berri, Ketua Parlemen Lebanon."

Pengungkapan ini terjadi setelah minggu lalu Trump mengklaim bahwa dia telah berhubungan langsung dengan Hizbullah dan rezim Israel dan mendapatkan persetujuan mereka untuk gencatan senjata.

Al-Muqadad dalam bagian lain dari pernyataannya menunjukkan bahwa bahkan Ketua Parlemen Lebanon sangat terkejut dan syok dengan kesepakatan sepihak yang diumumkan di Washington; karena meskipun ada koordinasi sebelumnya melalui para perantara, Ketua Parlemen tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu dari pejabat Amerika.