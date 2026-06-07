Washington Berupaya Menyita Aset Iran untuk Kepentingan Negara-negara Teluk

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Russia Al-Youm, kantor berita Reuters mengutip sumber yang dianggapnya mengetahui, menyatakan bahwa pemerintah AS akan menggunakan instrumennya untuk mengalokasikan aset Iran demi kepentingan sekutunya di kawasan Teluk.

Sumber yang namanya tidak disebutkan ini menambahkan, tujuan langkah ini adalah untuk mendukung rekonstruksi dan kompensasi atas kerusakan di masa depan yang diklaim "kemungkinan akan disebabkan oleh Iran [di masa depan]."

Reuters juga melaporkan mengutip sumber ini bahwa Menteri Keuangan AS telah menugaskan sebuah tim untuk menilai situasi negara-negara sekutu Washington di Teluk dan menyusun perkiraan biaya kerusakan yang menurut lembaga AS ini, disebabkan oleh Iran.

Sumber ini menambahkan bahwa pemerintah AS juga akan mempertimbangkan kemungkinan menggunakan aset Iran untuk memperbaiki kerusakan masa lalu [di kawasan ini].