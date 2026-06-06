Ulyanov: Diamnya Barat Telah Menormalisasi Serangan terhadap Fasilitas Nuklir

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Rusia TASS, Mikhail Ulyanov dalam pertemuan Dewan Gubernur IAEA mengatakan: "Negara-negara Barat selama setahun terakhir telah berusaha mengabaikan serangan terhadap infrastruktur nuklir Iran, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr Iran dan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, dan hal ini menyebabkan eskalasi proses berbahaya penyerangan terhadap fasilitas nuklir di abad ke-21."

Sementara itu, Organisasi Energi Atom Iran mengumumkan bahwa setelah serangan terbaru, sebuah proyektil jatuh di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, dan akibat gelombang ledakan serta pecahan peluru, salah satu bangunan sampingan rusak dan salah satu personel keamanan gugur sebagai syahid.

Namun menurut organisasi tersebut, bagian-bagian utama pembangkit listrik tidak mengalami kerusakan dan aktivitasnya tetap berlanjut.

Menurut lembaga ini, ini adalah serangan keempat terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr selama perang terpaksa yang terjadi baru-baru ini, dan kerusakan serius apa pun pada fasilitas ini, karena adanya bahan radioaktif, dapat menimbulkan konsekuensi berbahaya bagi kawasan.