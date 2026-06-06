Grossi: Program Nuklir Iran Tidak Akan Hancur dengan Tindakan Militer

Menurut laporan kantor berita ABNA, Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dalam wawancara dengan Al Jazeera mengklaim bahwa kembalinya inspeksi ke situs-situs nuklir Iran adalah syarat yang diperlukan sebelum mencapai kesepakatan apa pun.

Tanpa merujuk pada kerja sama menyeluruh Iran dengan badan tersebut, ia menambahkan: "Selama lebih dari delapan bulan terakhir, kami belum dapat melakukan investigasi mengenai cadangan uranium Iran yang telah dideklarasikan."

Grossi mengatakan: "Asumsi kami adalah bahwa bahan nuklir Iran masih berada di tempat yang sama seperti saat serangan dimulai, dan Teheran telah mengkonfirmasi hal ini."

Ia kembali, tanpa merujuk pada ingkar janji Amerika Serikat saat bernegosiasi dengan Iran, menekankan bahwa solusi masalah nuklir antara AS dan Iran harus bersifat diplomatis, dan negosiasi antara kedua belah pihak, meskipun ada diskusi yang sedang berlangsung tentang isu-isu kunci, telah mendekati kesepakatan.

Grossi dalam konferensi pers mengatakan bahwa IAEA saat ini tidak terlibat langsung dalam negosiasi antara Washington dan Teheran, tetapi secara ketat memantau perkembangan. Ia mengklaim bahwa tanda-tanda saat ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah lebih dekat pada kesepakatan potensial mengenai program nuklir Iran.

Ia mengklaim bahwa Iran secara hukum wajib memberi tahu IAEA dalam keadaan apa pun tentang aktivitas nuklirnya! Pilihan terbaik setelah mencapai kesepakatan adalah menghilangkan atau mengurangi tingkat pengayaan cadangan uranium pengayaan tinggi Iran.

Pada saat yang sama, Grossi mengakui bahwa tidak ada tindakan militer yang dapat sepenuhnya mengakhiri program nuklir Iran.