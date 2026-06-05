Reaksi serius pertama Kongres terhadap kebijakan perang Trump/Dewan Perwakilan Rakyat: Trump tidak dapat menyerang Iran tanpa izin kami

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Dewan Perwakilan Rakyat AS, yang berada di bawah kendali Partai Republik, dengan mengeluarkan resolusi, secara resmi berusaha mencegah serangan militer Donald Trump terhadap Iran tanpa izin Kongres; Tindakan ini digambarkan sebagai reaksi serius pertama anggota parlemen Amerika terhadap kebijakan perang Presiden AS di Timur Tengah.

Surat kabar Financial Times menulis: Pemungutan suara ini merupakan pukulan bagi Trump dalam konteks meningkatnya ketegangan perang Iran, yang kini telah memasuki bulan keempat. Beberapa upaya sebelumnya yang dilakukan oleh Partai Demokrat di DPR dan Senat AS untuk menerapkan pengawasan kongres terhadap upaya perang pemerintahan Trump sejauh ini telah gagal.

Merujuk pada pernyataan Trump pada hari Rabu, yang sekali lagi menekankan bahwa negosiasi dengan Iran "berjalan dengan baik", Financial Times menambahkan: "Resolusi Kongres dan pernyataan Presiden Amerika Serikat telah diajukan sementara ketegangan meningkat dan Iran dan Amerika Serikat saling baku tembak minggu ini yang melanggar gencatan senjata."

The US military claimed on Tuesday to have intercepted Iranian missiles and drones aimed at targets in Bahrain and Kuwait, although Kuwait's airport was hit.

Financial Times menulis: Resolusi ini dengan sendirinya tidak dapat mengakhiri perang. Anggota parlemen di kedua majelis Kongres memerlukan dua pertiga mayoritas untuk mengesampingkan veto presiden yang hampir pasti. Namun pemungutan suara pada hari Rabu, yang meningkatkan kemungkinan disahkannya undang-undang serupa di Senat yang dikuasai Partai Republik, menandai pertama kalinya anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat berhasil meloloskan resolusi kekuatan perang melawan Trump.

Thomas Massey, salah satu tokoh Partai Republik yang mengkritik perang di Kongres AS dan salah satu dari empat anggota Partai Republik yang memberikan suara mendukung resolusi ini pada hari Rabu. Messi kalah dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik bulan lalu dari penantangnya yang didukung Trump.

Tom Burt dari Michigan, Warren Davidson dari Ohio dan Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania adalah tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik yang memberikan suara menentang kebijakan presiden pada hari Rabu.

Detail pemungutan suara di DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat akhirnya menyetujui resolusi kekuatan perang untuk menghentikan dan mengakhiri perang melawan Iran dengan selisih 215 suara berbanding 208 suara.

Belum jelas kapan Senat akan melakukan pemungutan suara terhadap resolusi Dewan Perwakilan Rakyat. Pada bulan Mei, Senat AS mengajukan rencana serupa untuk membatasi kekuatan perang Trump melawan Iran; Dalam putaran pemungutan suara Senat tersebut, empat anggota Partai Republik mendukung rencana tersebut, bersama dengan hampir seluruh anggota Partai Demokrat.