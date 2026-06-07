Isaac Brik: Israel berada dalam dilema eksistensial dan kelanjutan perang akan membawanya ke jurang kehancuran



Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Brik menekankan dalam artikel ini bahwa ada saat-saat dalam sejarah bangsa-bangsa ketika keputusan berani bukanlah melanjutkan perang, tetapi berhenti untuk menilai situasi secara realistis dan mencegah bencana yang akan datang. Ia menilai melanjutkan jalur yang ada saat ini bukan sebagai tanda kekuatan, melainkan sebagai tanda ketidakmampuan menganalisis data lapangan secara sesungguhnya.

Merujuk pada contoh sejarah, termasuk pemberontakan “Barkokhba”, ia mengatakan bahwa bersikeras menjalankan misi yang tidak sesuai dengan kekuatan sebenarnya, tidak hanya tidak membawa kemenangan, tetapi juga mempercepat proses keruntuhan.

Pensiunan jenderal tersebut menggambarkan situasi lapangan tentara Israel sebagai sesuatu yang rumit dan mengatakan bahwa meskipun pasukannya memiliki keberanian, unit darat telah mengalami erosi parah selama tiga tahun terakhir dan kehilangan kemampuan untuk mencapai kemenangan yang menentukan bahkan di front yang terbatas.

Brik juga mengkritik kinerja politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mengklaim bahwa ia tidak memiliki prestasi politik yang signifikan dan posisinya melemah bahkan di kalangan pengambil keputusan yang dekat dengan Donald Trump.

Ia menambahkan, menurutnya Hamas belum hilang dan mendapatkan kembali kekuasaannya, Hizbullah masih dianggap sebagai ancaman serius, dan koalisi yang direncanakan Israel melawan Iran belum mencapai hasil yang diharapkan. Brik menekankan, dalam situasi saat ini, tidak mungkin memenangkan perang multi-front dan kelanjutan proses ini akan melemahkan pencegahan dan kohesi internal.

Dia juga berbicara tentang perubahan dalam lingkungan regional dan internasional dan menyatakan bahwa beberapa perkembangan dan aliansi yang muncul dapat merugikan kepentingan Israel. Dia memperingatkan bahwa fokus pada “manajemen krisis taktis” menghalangi mereka untuk mengatasi tantangan strategis jangka panjang.

Di bagian lain artikelnya, Brik mengatakan bahwa atrisi tidak hanya terjadi pada militer, tetapi ekonomi, pendidikan, hubungan luar negeri, dan kohesi sosial juga berada di bawah tekanan. Ia menganggap bahwa setiap penghentian permusuhan adalah bentuk “penyerahan diri” dari penghasutan dan mengatakan bahwa melanjutkan serangan tanpa memperhitungkan dampaknya dapat membahayakan keberadaan Israel.

Ia melihat jalan keluar dari krisis ini adalah dengan menghentikan konflik di semua lini, membangun kembali kekuatan militer dan institusi pemerintah, serta bergerak menuju jalur politik dan perjanjian regional. Pada akhirnya, Brik mengkritik kepemimpinan politik saat ini, menyerukan perubahan tingkat manajemen politik dan militer dan menekankan bahwa "kekuatan Israel yang sebenarnya terletak pada kohesi internal dan stabilitas politik."