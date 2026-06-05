Janji “kemenangan mutlak” melawan realitas kemerosotan Amerika; Kebijakan Trump yang merugikan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Donald Trump pernah berjanji kepada rakyat Amerika: "Kami akan menang begitu banyak sehingga Anda akan bosan untuk menang." Namun jika situasi ini disebut “kemenangan”, Amerika tidak bisa mentolerirnya lebih jauh lagi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang mengalami kemunduran secara ekonomi, kehilangan kredibilitas internasional, dan terjadi arus keluar wisatawan, pekerja, dan sumber daya manusia. Bahkan imigrasi, yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan tenaga kerja Amerika, telah mengalami perubahan arah. Menurut beberapa perkiraan, Amerika kini mengalami imigrasi negatif bersih; Artinya jumlah outputnya lebih banyak dibandingkan inputnya.

Alih-alih kemakmuran, masyarakat Amerika justru menerima perekonomian yang keuntungan perusahaan dan indeks saham memberikan tekanan pada rumah tangga biasa, mengurangi tabungan, meningkatkan utang, dan terus menggerogoti upah untuk biaya hidup dasar.

Alih-alih dihormati secara global, Amerika kini dipandang sebagai negara yang tidak stabil, bermusuhan, tidak dapat diprediksi, dan tidak aman, tidak hanya oleh para pesaing, namun juga oleh sekutu, investor, dan calon pengunjung.

Janji untuk mengakhiri perang telah berubah menjadi peningkatan gerakan militer, peningkatan ketegangan, cek kosong yang ditandatangani untuk mesin perang, dan alasan baru untuk memperluas kekuasaan eksekutif.

Bahasa penguasa ekstralegal

Trump menyatakan: "Siapa pun yang menyelamatkan negaranya tidak melanggar hukum apa pun." Sastra ini adalah bahasa para raja, diktator, dan tiran yang percaya bahwa niat mereka menjadikan mereka kebal hukum. Padahal, menurut para ahli, Konstitusi AS ditulis justru untuk mencegah mengakarnya cara berpikir seperti itu.

Misteri kemenangan ala Trump

Masalah mendasar dari jenis kemenangan ini adalah bahwa realisasinya memerlukan kekalahan Amerika:

Agar negara polisi menang, Amandemen Keempat (perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar) harus dihapus;

Agar negara pengawas bisa menang, privasi harus gagal;

Agar mesin perang bisa menang, perdamaian harus gagal;

Demi kemenangan cabang eksekutif, pemisahan kekuasaan harus dikalahkan;

Agar oligarki bisa menang, keluarga pekerja harus gagal;

Demi kemenangan mesin propaganda, kebenaran harus kehilangan warnanya dan

Agar seorang tiran bisa menang, Konstitusi AS harus gagal.

Kemenangan ala Trump sebenarnya adalah kampanye branding terbaru untuk sebuah penipuan lama: meyakinkan masyarakat bahwa mereka menang sambil mengambil alih kekuasaan mereka untuk memerintah.

Pemenang dan pecundang sejati

Pemenangnya selalu sama: kontraktor pertahanan, pialang data, operator penjara swasta, perusahaan pengawasan, pelobi, pialang politik, spekulan Wall Street, dan pusat kekuasaan birokrasi yang memanfaatkan ketakutan, krisis, dan kendali. Yang benar-benar dirugikan dalam tambang ini adalah rakyat Amerika.

Kriteria penilaian yang tepat

Ukuran sebenarnya dari suatu pemerintahan bukanlah pada seberapa tinggi klaimnya, atau pada jumlah musuh yang dihukum, atau pada jumlah perintah eksekutif yang ditandatangani, atau pada kendali atas berita utama di media. Sebaliknya, kriteria sebenarnya adalah: Apakah masyarakat lebih bebas? Apakah gaji mereka bertambah? Apakah mereka lebih aman terhadap penyalahgunaan pemerintah? Apakah mereka mempunyai kekuatan lebih untuk menjawab yang berkuasa? Dengan cara ini, Amerika tidak akan menang. Sebaliknya, ia kalah dalam segala hal.

Presiden Amerika dapat menyebut situasi saat ini sebagai kemenangan, partai-partai politik dapat menyebutnya sebagai kemenangan, dan media dapat menampilkan kekalahan tersebut sebagai kemenangan bagi rakyat, namun kenyataannya berbeda.