Erdogan: Sang Tirani Netanyahu Akan Belajar Pelajaran yang Diperlukan dari Umat Muslim

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menjelang Idul Adha, Recep Tayyip Erdogan mengkritik keras Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, menyatakan solidaritas dengan rakyat Gaza dan menyebutnya sebagai seorang tiran.

Mengenai situasi di Gaza, ia berkata: Atas nama saya dan bangsa saya, saya menyampaikan pesan solidaritas terkuat kepada semua saudara dan saudari yang merayakan Idul Adha ini dengan kesedihan, penderitaan, dan duka cita yang mendalam, terutama di Gaza, dan saya mengucapkan selamat Idul Adha kepada mereka.

Setelah melaksanakan salat Id di Masjid Camlica di Istanbul, Erdogan menekankan kepada wartawan bahwa perang Gaza telah menutupi perayaan Idul Adha bagi umat Muslim di Turki dan di seluruh dunia.

Mengenai berlanjutnya kejahatan perang rezim Zionis di Gaza, ia berkata: "Tiran yang dikenal sebagai Netanyahu akan belajar pelajaran yang diperlukan dari umat Muslim di seluruh dunia."

Dengan dukungan Amerika Serikat, rezim Zionis melancarkan perang dahsyat terhadap penduduk Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 (15 Mehr 1402), tetapi tidak mencapai tujuannya melalui perang dan terpaksa menyetujui gencatan senjata dengan gerakan Hamas.

Sejak gencatan senjata disepakati, rezim Zionis menolak untuk menerapkan beberapa ketentuan di dalamnya dan terus melanjutkan agresinya terhadap Jalur Gaza serta pembunuhan terhadap warga.