Ayatollah Yaqoubi: Budaya kebaikan harus dipromosikan dan dilembagakan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Ayatollah Sheikh Muhammad Yaqoubi menekankan dalam khutbah shalat Idul Adha yang disampaikan di kantornya di Najaf Ashraf: Kebaikan adalah inti dari pesan Islam dan dasar membangun manusia dan masyarakat, dan budaya ini harus disebarkan di semua bidang kehidupan.

(Referensi) Mengenai ayat mulia: “Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Baqarah: 195), Ayatollah Yaqoubi menambahkan: Al-Quran telah mengaitkan kebaikan dengan tujuan tertinggi yang dicari oleh manusia yang beriman, yaitu meraih cinta, perhatian, dan rahmat ilahi, dan cinta ilahi ini dianggap sebagai motivasi terbesar untuk pengorbanan diri, pengampunan, dan amal saleh.

Ayatollah Yaqoubi mencatat: Al-Quran telah mendorong manusia untuk berbuat baik dalam banyak ayat, termasuk: “Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al-A’raf: 56) Dan juga: “Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Ankabut: 69)

Beliau menjelaskan: Orang baik akan mendapat manfaat dari rahmat, perhatian, dan bimbingan ilahi di dunia dan akhirat.

Ayatollah Ya’qubi menambahkan: Kebaikan tidak terbatas pada tindakan individu, tetapi mencakup semua aspek kehidupan; sebagaimana firman Allah Yang Maha Kuasa: “Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan.” (An-Nahl: 90)

Beliau menjelaskan: Islam tidak puas dengan menetapkan keadilan sebagai standar minimum hubungan sosial, tetapi lebih mengajak manusia ke tingkat yang lebih tinggi, berdasarkan pengampunan, kemurahan hati, dan pengabdian kepada sesama.

Ayatollah Yaqubi juga menyatakan: Kebaikan harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari seseorang; seorang ayah harus baik dalam membesarkan anak-anak, seorang guru dalam menjalankan misi pendidikannya, seorang manajer dalam melayani orang, dan seorang pengusaha dalam berurusan dengan orang lain; sebagaimana firman Allah: “Dia yang menciptakan segala sesuatu, telah menciptakannya dengan baik.” (Sajdah: 7)

Kemudian beliau merujuk pada pernyataan Imam Muhammad Baqir (AS) tentang ciri-ciri orang beriman yang saleh, yang mengatakan: “Mereka tidak dikenal kecuali karena kebaikan melalui kerendahan hati, ketundukan, kepercayaan, sering mengingat Allah, berbuat baik kepada orang tua, memperhatikan tetangga yang miskin dan membutuhkan, berbicara jujur, membaca Al-Quran, dan menahan lidah dari berbicara buruk tentang orang lain.”[1]

Ayatollah Yaqubi menekankan: Masyarakat yang didominasi oleh budaya kebaikan dan solidaritas akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghadapi tantangan dan mencapai stabilitas; sementara keegoisan dan eksklusivisme menyebabkan runtuhnya masyarakat dan pemborosan kemampuan mereka.

Beliau menambahkan: Masyarakat yang meletakkan dasar bagi negara keadilan ilahi akan menjadi masyarakat di mana rahmat, pengorbanan, dan kerja sama tersebar luas.

Ayatollah Yaqubi juga menyatakan bahwa sedekah sejati didasarkan pada ketulusan kepada Allah, dan dalam hal ini, beliau mengutip sabda Nabi (SAW): “Sesungguhnya nilai amal perbuatan itu berdasarkan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia lakukan.” “yang dimaksudkan.”[2]

Beliau juga merujuk pada hadits terkenal yang mendefinisikan sedekah: “Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak melihat-Nya, maka Dia melihatmu.”[3]

Ayatollah Yaqoubi lebih lanjut memperingatkan terhadap kehancuran amal baik karena kemunafikan, favoritisme, dan keburukan, dan mengutip ayat mulia ini: “Janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan kebaikan dan keburukan.” (Al-Baqarah: 264) Dan juga dalam kata-kata Imam Ja’far al-Sadiq (AS): “Aku melihat bahwa amal baik tidak mungkin dilakukan kecuali dengan tiga sifat yang tepat: meremehkannya, menyembunyikannya, dan bergegas melakukannya.”

Ayatollah Ya’qubi juga menekankan perlunya melembagakan budaya dialog dan, mengutip ayat suci ini: “Balaslah kejahatan dengan kebaikan.” (Al-Fussilat: 34) beliau menyatakan: Menghadapi kejahatan dengan kebaikan mengubah permusuhan menjadi persahabatan; sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW: “Hati diciptakan untuk mencintai orang-orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang-orang yang berbuat jahat kepadanya.”

Di akhir khutbahnya, beliau mencatat: Dunia saat ini, dengan meluasnya penindasan, kekerasan, dan konflik, lebih membutuhkan kembalinya nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang daripada sebelumnya.