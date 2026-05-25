Demonstrasi Anti-Zionis Digelar di Tunisia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – aksi massa ini digelar atas seruan gerakan nonpemerintah “Para Pembela Palestina” dengan slogan “Bersama untuk Mematahkan Blokade Gaza”.

Murad al-Ya’qubi, Ketua Gerakan Para Pembela Palestina, mengatakan bahwa tujuan utama aksi tersebut adalah menuntut diakhirinya blokade Jalur Gaza. Ia menegaskan, sejak 7 Oktober, para aktivis Tunisia terus secara rutin menyuarakan dukungan terhadap Gaza dan perjuangan Palestina.

Al-Ya’qubi mengecam berlanjutnya blokade Gaza meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata. Menurutnya, rezim Zionis masih menghalangi keluarnya ribuan korban luka dan pasien untuk mendapatkan pengobatan, serta mencegah jamaah haji dari Gaza menunaikan ibadah haji.

Ia juga menyebut serangan rezim Zionis terhadap Armada Global Sumud sebagai bukti nyata watak agresif rezim pendudukan dan lemahnya sikap masyarakat internasional dalam menghadapi kejahatan terhadap rakyat Palestina.