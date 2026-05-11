Pejabat Zionis: Kami telah kembali ke keadaan saling mendamaikan dengan Hizbullah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Berdasarkan kesepakatan Hizbullah, sebagai balasan atas serangan rezim pendudukan terhadap Dahiya, Hizbullah akan menyerang Haifa, dan jika terjadi serangan terhadap Beirut, Tel Aviv akan diserang, dan jika terjadi serangan terhadap Zionis di Lebanon selatan, pemukiman Zionis di utara wilayah pendudukan akan diserang.

Kini, Channel 12 Israel melaporkan bahwa seorang pejabat di militer Israel telah mengakui bahwa "rezim tersebut telah kembali ke keadaan hubungan timbal balik dengan Hizbullah."