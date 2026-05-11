2.869 orang gugur sebagai martir di Lebanon sejak intensifikasi serangan rezim Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan pada hari Senin bahwa jumlah martir di Lebanon akibat serangan Israel sejak 2 Maret tahun ini telah meningkat menjadi 2.869 orang.

Menurut pernyataan dari Kementerian Kesehatan Lebanon, 8.730 orang juga terluka sejak tanggal tersebut.

Rezim Zionis telah mengintensifkan serangannya di berbagai wilayah Lebanon sejak 2 Maret 2026.

Serangan rezim dan perintah evakuasinya telah menyebabkan sekitar 1,2 juta warga Lebanon mengungsi.

Konflik di Lebanon selatan terus berlanjut meskipun gencatan senjata antara Lebanon dan rezim Zionis telah diperpanjang, dan pasukan Israel terus membombardir desa dan kota di Lebanon selatan tanpa diketahui publik.