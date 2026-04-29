Human Rights Watch: Kolonisasi rezim Zionis di Suriah adalah kejahatan perang

Hiba Zayadin, peneliti senior urusan Suriah di organisasi ini, dengan menunjukkan bahwa kabinet Zionis telah menyetujui rencana senilai 334 juta dolar di Golan pada 17 April tahun ini, menyatakan bahwa kabinet Zionis telah mengalokasikan dana publik untuk melakukan kejahatan perang di Suriah, dan pada saat yang sama mempercepat kolonisasi di Tepi Barat dan melanjutkan dukungan terhadap kekerasan pemukim terhadap Palestina.

Zayadin menambahkan bahwa perpindahan permanen pemukim Zionis ke tanah Suriah melanggar standar internasional dan memiliki konsekuensi serius bagi warga Suriah yang mengungsi dari wilayah ini.

Organisasi ini menyerukan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, termasuk Inggris dan negara-negara lain, untuk menangguhkan perjanjian dagang mereka dengan rezim Zionis dan menerapkan larangan perdagangan dan bisnis dengan pemukiman Zionis ilegal, sehingga larangan tersebut mencakup Golan serta Tepi Barat.

Human Rights Watch juga menuntut larangan transfer senjata ke wilayah yang diduduki dan menekankan bahwa jaksa umum di negara-negara lain harus memulai penyelidikan pidana berdasarkan prinsip yurisdiksi universal terhadap pejabat Israel dan individu yang terlibat dalam perpindahan warga sipil ke wilayah yang diduduki.