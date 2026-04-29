Penutupan Selat Hormuz dan Guncangan pada Ekstraksi Logam; Kerusakan pada Tulang Punggung Teknologi

Di pusat gangguan ini adalah rantai pasokan sulfur dan asam sulfat; bahan yang memainkan peran vital dalam ekstraksi ekonomi logam seperti nikel, kobalt, litium, dan tembaga. Logam-logam ini adalah tulang punggung teknologi baru, termasuk baterai, infrastruktur listrik, dan peralatan militer. Dengan penutupan jalur transportasi bahan-bahan ini dari Asia Barat, negara-negara seperti Indonesia, Republik Demokratik Kongo, dan Tiongkok, yang bergantung pada rantai pasokan ini, menghadapi gangguan produksi yang serius. Sifat kimiawi bahan-bahan ini juga membatasi kemungkinan penggantian cepat atau transportasi mudah, dan telah meningkatkan biaya asuransi dan transportasi secara eksponensial.

Dalam tumpang tindih yang signifikan, mineral-mineral yang sama yang sekarang langka karena penutupan Selat Hormuz juga memainkan peran kunci dalam produksi dan pemeliharaan senjata militer. Fakta ini menunjukkan bahwa perang, secara bersamaan, adalah konsumen dan pengganggu dari rantai pasokannya sendiri.

Laporan menunjukkan bahwa Pentagon sebelum memulai operasi telah meminta perusahaan tambang domestik untuk meningkatkan produksi 13 mineral kritis; hal yang menjadi tanda prediksi terhadap hambatan strategis ini. Namun, tindakan yang diambil tidak terlalu berhasil.

Dimensi krisis juga telah menjalar ke bidang teknologi canggih. Bahan-bahan seperti helium, bromin, dan bauksit, yang sebagian besar diprodusi di Asia Barat, memainkan peran vital dalam pembuatan semikonduktor dan pengoperasian pusat data. Kompleks industri Ras Laffan di Qatar, yang memproduksi sekitar sepertiga helium dunia, telah keluar dari operasi akibat serangan terbaru Iran dan diprediksi akan tetap tidak aktif selama beberapa tahun. Perubahan ini secara langsung mempengaruhi produksi chip dan efisiensi infrastruktur komputasi.

Sementara itu, ketergantungan kuat ekonomi Asia Timur pada energi Teluk Persia telah memperburuk krisis. Negara-negara seperti Taiwan dan Korea Selatan, yang berada di jantung produksi chip, kini menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu gangguan dalam impor gas alam cair (LNG) dan kekurangan bahan baku kritis. Perusahaan-perusahaan seperti "TSMC", "SK Hynix", dan "Samsung" juga tidak kebal terhadap guncangan ini dan mengalami penurunan nilai saham.