Keheningan terhadap kejahatan Amerika di Yaman menyebabkan bencana Minab

Organisasi tersebut mengumumkan dalam laporannya pada peringatan kejadian tersebut: Satu tahun setelah serangan udara Amerika yang berdarah ke pusat penahanan migran di Saada di barat laut Yaman, tidak ada kemajuan nyata menuju keadilan dan kompensasi, sementara para penyintas masih menderita cedera fisik dan psikologis yang parah.

Organisasi tersebut menambahkan: Amnesty International menuntut penyelidikan atas serangan udara Amerika pada 28 April 2025 yang menyebabkan puluhan migran Afrika tewas dan terluka, dan menganggapnya sebagai kejahatan perang.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa organisasi tersebut telah bertemu dengan enam penyintas serangan Amerika selama bulan ini yang menguraikan detail biaya manusia yang ditanggung.

Organisasi tersebut melanjutkan: Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepresidenan Donald Trump, alih-alih mengambil langkah-langkah yang dapat dipercaya untuk memastikan akuntabilitas, penyelidikan yang efektif dan cepat, atau memberikan ganti rugi kepada warga sipil yang terluka, menghancurkan langkah-langkah dan mekanisme yang dikembangkan untuk mencegah kerusakan pada warga sipil akibat operasi militer Amerika di luar negeri.

Organisasi tersebut merujuk pada kejahatan perang Amerika dalam serangan ke sekolah putri Minab selama perang 40 hari yang dipaksakan terhadap Republik Islam Iran dan menekankan bahwa Amerika di bawah kepresidenan Trump melakukan kejahatan keji lainnya dan, sebelas bulan setelah menargetkan pusat penahanan migran di Saada, melakukan serangan udara ilegal ke sebuah sekolah di Minab, Iran, yang menewaskan 168 orang termasuk 120 anak.