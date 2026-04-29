Kegagalan Teroris Bersenjata dalam Menyerang Kendaraan IRGC di Rask

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Para teroris bersenjata pada dini hari tadi menyerang salah satu kendaraan IRGC di Kabupaten Perbatasan Rask, di selatan Provinsi Sistan dan Baluchestan.

Orang-orang bersenjata itu melakukan serangan dengan tujuan menimbulkan kerusakan. Namun, mereka berhadapan dengan kewaspadaan dan perlawanan pasukan IRGC, sehingga mengalami kegagalan memalukan dan terpaksa melarikan diri dari lokasi kejadian.

Proses pelacakan dan pengejaran para teroris terus berlanjut hingga mereka ditangkap atau dilumpuhkan.