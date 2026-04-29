Penangkapan Anggota Tim Teroris Munafikin di Khuzestan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Pusat Informasi Kepolisian Khuzestan mengumumkan bahwa melalui langkah-langkah intelijen dan kepolisian yang dilakukan Kepolisian Khuzestan, serta kerja sama efektif dari masyarakat, salah satu elemen utama dan operasional yang berafiliasi dengan kelompok teroris Munafikin berhasil diidentifikasi di tempat persembunyiannya dan ditangkap dalam sebuah operasi terpadu dan mendadak.

Dalam penyelidikan awal terungkap bahwa sebelum dimulainya perang paksaan Ramadan dan pada hari-hari pertama pertempuran, tersangka bersama para komplotannya terlibat dalam aksi teroris berupa serangan bersenjata terhadap tempat-tempat keagamaan dan kantor-kantor pemerintah, serta penembakan terhadap personel patroli kepolisian yang menyebabkan dua petugas terluka.

Tersangka merupakan salah satu pemimpin utama kerusuhan Dey 1404. Ia disebut membuat bahan pembakar rakitan, membakar satu cabang bank dan beberapa mesin ATM, serta membagikan bom molotov kepada para perusuh.

Berdasarkan pengumuman Pusat Informasi Kepolisian pada Rabu, 9 Ordibehesht, juga diketahui bahwa tersangka berhubungan melalui dunia maya dengan para penghubung kelompok Munafikin. Selain mempelajari cara membuat bahan peledak, ia juga berupaya menyiapkan senjata dan sepeda motor untuk melakukan aksi-aksi teroris.