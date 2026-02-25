Reuters Mengklaim: Iran di Ambang Finalisasi Kesepakatan dengan China untuk Pembelian Rudal Jelajah Anti-Kapal CM-302

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA) - Enam sumber mengetahui mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Iran berada di ambang finalisasi penandatanganan kesepakatan dengan China untuk pembelian rudal jelajah anti-kapal CM-302.

Laporan ini dirilis pada saat Amerika Serikat telah mengerahkan kekuatan angkatan lautnya yang besar di dekat perairan Iran.

Menurut Reuters, sumber-sumber yang mengetahui proses negosiasi ini menyatakan bahwa kontrak yang dimaksud berkaitan dengan rudal CM-302 buatan China dan sedang melalui tahap akhir, namun kesepakatan mengenai waktu pengiriman rudal ini belum tercapai.

Karakteristik Teknis Rudal CM-302

Jangkauan rudal hipersonik ini diumumkan sekitar 290 kilometer dan sistem ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan laut, dengan terbang pada kecepatan tinggi dan ketinggian rendah.

Penilaian Ahli tentang Implikasi Pengerahan Rudal Ini

Dua ahli di bidang persenjataan menjelaskan bahwa pengerahan rudal ini akan secara signifikan memperkuat kemampuan ofensif Iran dan dapat menjadi ancaman bagi angkatan laut AS di kawasan.

Keenam sumber mengetahui tersebut menegaskan bahwa negosiasi dengan China untuk pembelian sistem senjata rudal telah dimulai setidaknya dua tahun lalu, namun setelah perang 12 hari antara Iran dan Israel pada bulan Juni lalu, proses negosiasi ini mengalami percepatan yang signifikan.