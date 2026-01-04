PM Malaysia: Maduro dan istrinya harus segera dibebaskan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA - Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, pada hari Minggu menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan terbaru di Venezuela dan menuntut pembebasan segera Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, serta istrinya, yang menurut sumber resmi, ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat dan dikeluarkan dari negara itu.

Perdana Menteri Malaysia dalam pernyataannya di jejaring sosial X (sebelumnya Twitter) mengatakan bahwa pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat dengan “skala yang tidak biasa dan sifat yang berbahaya”; sebuah tindakan yang menurutnya merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan contoh penggunaan kekuatan secara ilegal terhadap sebuah negara berdaulat.

Anwar Ibrahim menegaskan bahwa “Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak dapat dibenarkan”, seraya menambahkan bahwa pemindahan paksa seorang kepala negara yang sedang menjabat melalui intervensi asing telah melemahkan batasan-batasan fundamental dalam penggunaan kekuatan antarnegara dan mencederai kerangka hukum tatanan internasional.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa penentuan masa depan politik Venezuela sepenuhnya merupakan hak rakyat negara tersebut, dan Malaysia tetap berkomitmen pada penghormatan terhadap kedaulatan nasional, hukum internasional, dialog, penurunan ketegangan, serta penyelesaian damai sengketa—sebuah jalur yang menurutnya merupakan satu-satunya cara sah untuk melindungi warga sipil dan mewujudkan tuntutan sah rakyat Venezuela tanpa menimbulkan kerugian lebih lanjut.