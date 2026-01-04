Kegembiraan Netanyahu atas Agresi Militer AS ke Venezuela

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Quds News Network, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, memberi selamat kepada Presiden AS Donald Trump atas agresi militer ke Venezuela dan penculikan Nicolás Maduro beserta istrinya.

Berdasarkan laporan tersebut, Netanyahu, yang tampaknya merasa girang atas agresi tuannya, Trump, mengirimkan pesan yang berbunyi: "Presiden Trump, saya mengucapkan selamat kepada Anda atas kepemimpinan Anda yang berani dan bersejarah demi kebebasan dan keadilan."

Perdana menteri rezim pendudukan tersebut, dalam upayanya untuk menyenangkan Trump, menambahkan: "Saya memuji tekad kuat Anda dan kerja luar biasa dari para prajurit pemberani Anda."

Sambutan Netanyahu terhadap agresi militer AS ke Venezuela terjadi di saat Presiden Nicolás Maduro merupakan salah satu pendukung utama bangsa Palestina dan penentang keras pendudukan rezim Zionis di Palestina.