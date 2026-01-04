Trump: Setelah Maduro, Amerika Serikat akan Memerintah Venezuela

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip NPR, pidato Donald Trump mengenai agresi militer terhadap Venezuela telah dimulai. Presiden AS tersebut mengatakan: "Sebelum menyerang kediaman Maduro, kami memutus aliran listrik di kota Caracas. Kami siap untuk serangan yang lebih besar; gelombang pertama sukses. Tujuan operasi militer ini adalah untuk menahan dan membawa Maduro beserta istrinya ke pengadilan."

Ia melanjutkan: "Maduro ditangkap dalam kegelapan malam. Kami telah melumpuhkan kekuatan militer Venezuela. Kami berencana untuk memerintah Venezuela sampai terjadi transisi kekuasaan yang aman dan kami akan mengadakan pemilihan umum."

Perusahaan Minyak AS akan ke Venezuela dan Meraup Keuntungan

Trump menambahkan: "Banyak helikopter dan pesawat terlibat, tetapi tidak ada yang tewas atau peralatan yang rusak. Maduro dan istrinya sudah menunggu kami dan ditangkap dengan cepat. Mereka berada di bawah yurisdiksi hukum New York Selatan. Perusahaan minyak AS akan pergi ke sana dan meraup keuntungan."

Pengakuan atas Ketamakan AS terhadap Minyak Venezuela

Presiden AS mengakui: "Intervensi AS akan membuka pintu baru bagi perusahaan minyak Amerika yang akan segera berpartisipasi dalam proyek energi besar. Kami akan membawa perusahaan minyak raksasa kami untuk menghasilkan pendapatan." Banyak analis sebelumnya menekankan bahwa klaim "perang melawan narkoba" hanyalah alasan untuk menjarah cadangan minyak yang besar.

Klaim Tak Berdasar untuk Membenarkan Agresi Militer

Untuk membenarkan agresi yang melanggar Piagam PBB ini, Trump mengklaim: "Negara ini telah menjadi tuan rumah bagi musuh asing dan sedang memperoleh senjata ofensif yang mengancam. Kami sedang memulihkan kekuatan Amerika secara tegas."

Mengenai Maria Corina Machado, dia berkata: "Saya tidak menghubunginya. Sulit baginya untuk menjadi pemimpin. Dia tidak memiliki dukungan atau rasa hormat yang cukup di dalam negerinya."