Klaim Menteri Pertahanan AS: Trump Akan Menentukan Syarat Pengelolaan Venezuela

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS, menyatakan dalam wawancara dengan CBS: "Presiden Trump-lah yang akan menentukan syarat bagi pengelolaan urusan Venezuela. Kami akan memegang kendali atas apa yang akan terjadi pada tahap selanjutnya di Venezuela."

Tanpa menyebutkan negara tertentu, ia menyatakan bahwa negara-negara asing tidak akan memiliki pijakan apa pun di belahan bumi tempat AS berada. Ia memuji Trump dengan mengklaim: "Presiden Trump akan mampu mendikte tindakan apa yang akan kita ambil di masa depan."

Sementara itu, Delcy Rodríguez, yang secara sementara menerima pelimpahan wewenang Maduro, menolak pernyataan pejabat AS tersebut dan mengatakan: "Venezuela tidak akan menjadi koloni negara mana pun. Kami siap membela Venezuela dengan segenap kekuatan dan siap menghadapi setiap tantangan. Saya katakan kepada rakyat bahwa pemerintahan yang sah tetap berdiri."

Rodríguez menambahkan: "Kami tidak akan membiarkan agresi militer apa pun terhadap negara kami dan akan mempertahankan kemerdekaan kami dari semua kekuatan kolonial."