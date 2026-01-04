  1. Home
Wakil Maduro Menjadi Presiden Sementara Venezuela

4 Januari 2026 - 08:41
News ID: 1769277
Source: ABNA
Lembaga konstitusi Venezuela telah menugaskan Wakil Presiden negara tersebut untuk menjabat sebagai Presiden.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Agence France-Presse (AFP) melaporkan: Mahkamah Agung Konstitusi Venezuela telah memerintahkan "Delcy Rodríguez", wakil Maduro, untuk mengambil alih wewenang Presiden negara tersebut secara sementara.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Brasil mengumumkan: "Dalam ketidakhadiran Nicolás Maduro yang ditahan di Amerika Serikat, kami mengakui Rodríguez sebagai presiden transisi negara ini."

Kementerian tersebut juga menegaskan bahwa negara-negara Amerika Latin dan Karibia akan mengadakan pertemuan luar biasa untuk menentukan posisi bersama terkait serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela.

