Anggota Kongres AS Menentang Aksi Militer Trump di Venezuela

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Jack Reed, senator Demokrat dan wakil ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, menyatakan: "Trump telah memulai perang melawan negara asing tanpa izin. Apa yang terjadi adalah kegagalan konstitusional yang nyata, karena hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk menyatakan perang, bukan presiden."

Senator tersebut menekankan bahwa perubahan rezim secara sepihak dan penuh kekerasan melemahkan tatanan internasional. Sementara itu, anggota Kongres Ayanna Pressley mengatakan: "Pengeboman Venezuela dan penculikan Maduro adalah pelanggaran nyata terhadap Konstitusi AS dan hukum internasional. Tindakan Trump membahayakan nyawa warga Amerika dan merugikan kita miliaran dolar."

Selain itu, Sara Jacobs, anggota Kongres lainnya, menyatakan bahwa penculikan Maduro tidak akan membantu melindungi rakyat Amerika atau menghentikan penyelundupan narkoba. Ia menekankan bahwa Senat akan mengadakan pemungutan suara minggu depan mengenai resolusi untuk mencegah tindakan militer terhadap Venezuela tanpa persetujuan Kongres. Anggota Kongres Melanie Stansbury juga menyebut operasi militer tersebut ilegal dan mendesak Kongres untuk segera bertindak.