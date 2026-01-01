Ayatullah Jannati: Menyelesaikan persoalan penghidupan rakyat adalah tugas para pejabat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Ayatullah Ahmad Jannati, Sekretaris Dewan Garda Konstitusi, dalam sidang dewan tersebut seraya menyampaikan ucapan selamat atas tibanya peringatan kelahiran Imam Muhammad al-Taqi as, menegaskan bahwa kelahiran penuh berkah Imam agung ini menetralisir banyak fitnah dan penyimpangan, dan kehidupan perjuangan beliau menggambarkan keagungan kedudukan Imamah serta berkontribusi pada penyebaran ajaran Islam yang murni.

Ia menambahkan bahwa masa Imamah beliau merupakan periode ujian berat bagi kalangan elit masyarakat, dan meskipun terjadi sebagian kekeliruan, ketajaman kesadaran (bashirat) kaum Mukmin Syiah yang tercerahkan telah mencegah masyarakat menyimpang dari jalur Imamah.

Sekretaris Dewan Garda Konstitusi juga menyinggung bahwa kita berada di ambang peringatan kelahiran Amirul Mukminin Imam Ali (as), seraya mengatakan bahwa kepribadian luhur Amirul Mukminin merupakan perwujudan nyata seluruh keutamaan kemanusiaan dan nilai-nilai Ilahi, dan menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pecinta sejati beliau.

Ayatullah Jannati menambahkan bahwa kehidupan pribadi dan tata kelola pemerintahan Imam Ali as merupakan tolok ukur kebenaran, dan dengan tolok ukur inilah keadilan dan kebenaran individu maupun pemerintahan dapat dinilai.

Dalam bagian lain dari pernyataannya, Sekretaris Dewan Garda Konstitusi menyatakan bahwa hari ini rakyat Iran menjadi sasaran perang hibrida tidak bermoral yang dilancarkan oleh arogansi global; para musuh kemerdekaan dan martabat bangsa Iran dengan berbagai konspirasi di beragam bidang berupaya membuat rakyat menyesali keteguhan mereka dalam melawan kezaliman.

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, tugas seluruh pejabat adalah menyelesaikan persoalan rakyat, khususnya di bidang ekonomi dan penghidupan.

Ayatullah Jannati, seraya menyinggung keteguhan bangsa Iran, mengatakan bahwa musuh-musuh Republik Islam Iran tidak mampu menyembunyikan kemarahan mereka atas heroisme rakyat Iran yang berani dan sadar dalam perang 12 hari, dan kini berupaya membalas dendam terhadap bangsa yang tangguh ini.

Dalam bagian akhir pernyataannya, dengan merujuk pada tibanya hari-hari i‘tikaf di bulan Rajab, ia menegaskan bahwa i‘tikaf adalah ritual yang sarat spiritualitas dan berlandaskan pola pendidikan Islam, dan alhamdulillah setiap tahun minat masyarakat—khususnya generasi muda—untuk mengikuti ritual ini semakin meningkat.

Ia menyatakan bahwa kehadiran iman generasi muda di masjid-masjid pada hari-hari i‘tikaf merupakan bukti kegagalan konspirasi budaya para musuh.