Galeri Foto: Peringatan Hari Allah 9 Dey di Isfahan

Pawai akbar memperingati 9 Dey dengan tema “peningkatan kesadaran (bashirat)” dan “penjagaan nilai-nilai Revolusi”, digelar pada Selasa 30/12), dengan keterlibatan luas warga Iran di Lapangan Revolusi Isfahan. Peringatan 9 Dey di Iran merujuk pada peristiwa 30 Desember 2009, ketika jutaan rakyat turun ke jalan di berbagai kota untuk menegaskan kesetiaan pada Republik Islam, Wilayah al-Faqih, dan Revolusi, setelah gelombang kerusuhan pasca-pemilu 2009.

