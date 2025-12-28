Video: Tiga satelit Iran berhasil diluncurkan ke luar angkasa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pada Minggu (28/12), Republik Islam Iran mencatatkan salah satu misi antariksa terbesar dan terpenting dalam sejarahnya. Secara bersamaan, tiga satelit buatan Iran diluncurkan ke luar angkasa dari Pangkalan Antariksa Vostochny di Rusia dengan menggunakan roket peluncur Soyuz milik Rusia.

Kepala Organisasi Antariksa menyatakan bahwa Iran, berkat kemampuan simultan dalam perancangan dan pembuatan satelit, wahana peluncur, serta infrastruktur yang diperlukan untuk penerimaan dan pemrosesan data, kini berada di jajaran 10 hingga 11 negara terdepan di dunia dalam bidang antariksa.