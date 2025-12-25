Kedatangan Ulama Syiah India Disambut Meriah Usai Meraih Penghargaan Internasional Imam KhomeiniHujjatul Islam wal Muslimin Syed Kalbe Jawad Naqvi, Se

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjatul Islam wal Muslimin Syed Kalbe Jawad Naqvi, yang juga menjabat sebagai Imam Jumat Lucknow dan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama India, disambut dengan penuh penghormatan dan ucapan selamat saat tiba di Bandara Lucknow (ibu kota Negara Bagian Uttar Pradesh, India utara), setelah menerima “Penghargaan Internasional Imam Khomeini”.

Perlu dicatat bahwa edisi perdana Penghargaan Internasional Imam Khomeini (ra) diselenggarakan atas prakarsa Organisasi Kebudayaan dan Komunikasi Islam, dan digelar pada 17 Desember 2025 di Balai Konferensi Tingkat Tinggi Tehran. Dalam ajang tersebut, Hujjatul Islam wal Muslimin Maulana Syed Kalbe Jawad Naqvi dinilai layak menerima penghargaan atas kontribusinya dalam menyebarluaskan pemikiran Imam Khomeini dan Revolusi Islam.

Dalam acara penutupan kegiatan tersebut, Abdollah Javadi Amoli dari Iran terpilih sebagai tokoh unggul di bidang pemikiran (teoretis), sementara Abdul-Malik al-Houthi, pemimpin Gerakan Ansarullah Yaman, terpilih sebagai tokoh unggul di bidang praktik (operasional).