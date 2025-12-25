Hezbollah: Pemerintah Lebanon Harus Berhenti Memberikan Konsesi Gratis kepada Musuh

Melansir laporan kantor berita ABNA dari Al-Ahed, Ali Fayyad, anggota senior blok "Loyalitas kepada Perlawanan" di parlemen Lebanon, berbicara dalam sebuah upacara peringatan para syuhada di Lebanon selatan. Merujuk pada agresi musuh baru-baru ini yang mengakibatkan gugurnya seorang prajurit tentara Lebanon, ia menyatakan: "Hari ini, darah suci tentara Lebanon yang gagah berani bersatu dengan perlawanan yang berani, di mana para pejuangnya mendedikasikan diri untuk membela tanah air, kemerdekaan, dan kedaulatan."

Ali Fayyad menekankan: "Musuh Zionis terus menduduki tanah kami, melanggar kedaulatan Lebanon, dan bersikeras memaksakan syarat menyerah dengan tujuan mengosongkan wilayah perbatasan dari penduduknya serta menguasai sumber daya Lebanon."

Ia menambahkan: "Kami menyatakan dengan suara lantang bahwa rezim Zionis adalah musuh abadi kami. Mereka tidak dapat merampas hak kami untuk membela tanah air dan hak rakyat Lebanon untuk hidup aman dan bebas." Pejabat Hezbollah ini juga mengkritik otoritas Lebanon atas kelambanan mereka dalam menghadapi agresi musuh, dan mendesak para pemimpin Lebanon untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip nasional daripada memberikan konsesi gratis yang memperlemah posisi Lebanon dalam negosiasi.