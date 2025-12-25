  1. Home
Ketakutan Tel Aviv terhadap Tekanan Trump untuk Beralih ke Tahap Kedua Gencatan Senjata di Gaza

25 Desember 2025 - 13:41
News ID: 1766054
Source: ABNA
Media Zionis menyatakan bahwa Tel Aviv khawatir akan tekanan Trump untuk memulai tahap kedua tanpa perlucutan senjata di Gaza.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Mayadeen, sumber media rezim Zionis menyatakan adanya kekhawatiran bahwa Presiden AS, Donald Trump, akan menekan untuk transisi ke tahap kedua kesepakatan Gaza tanpa pelucutan senjata Hamas.

Berdasarkan laporan ini, organisasi radio dan televisi rezim Zionis, mengutip sumber-sumbernya, menambahkan: "Perkiraan menunjukkan bahwa tahap kedua kesepakatan akan dimulai setelah pertemuan antara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan Trump."

Selain itu, sumber-sumber tersebut mengklaim bahwa tahap kedua kesepakatan Gaza tidak akan dimulai sebelum pengembalian jasad tawanan terakhir.

