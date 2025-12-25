Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita RIA Novosti, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyatakan pada hari Rabu: "Keanggotaan Ukraina di Uni Eropa tidak layak untuk dilaksanakan."

Perdana Menteri Hungaria melanjutkan dalam hal ini: "Keanggotaan Ukraina di Uni Eropa tidak mungkin terjadi, hal ini diakui dalam lingkaran pribadi di Brussel. Orang-orang Eropa melihat dengan jelas bahwa bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa tidak akan memperkuat persatuan tersebut, melainkan akan melemahkannya."

Viktor Orban menambahkan lebih lanjut: "Kami secara eksplisit menentang bahkan dimulainya negosiasi antara Kiev dan Brussel. Di banyak negara Eropa Barat, persetujuan parlemen atau penyelenggaraan referendum juga diperlukan. Semua orang di Brussel mengetahui hal ini dan membicarakannya secara terbuka, namun di ruang-ruang konferensi janji-janji tetap diberikan."